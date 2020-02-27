Упоминание о ЛГБТ-персонаже вырезали из русской версии мультфильма «Вперед»

Москва, 27 февраля. Упоминание циклопа-лесбиянки по имени Спектр вырезали из русской версии мультфильма Pixar и Disney «Вперед», сообщил «Кинопоиск».

В мультике Спектр — сотрудница полиции — останавливает двух других персонажей из-за нарушения правил дорожного движения. В одном из диалогов она обсуждает отношения со своей возлюбленной и их ребенком.

По данным портала, в русском дубляже слово «девушка» заменили на «партнер», тем самым оставив в тайне сексуальную ориентацию персонажа. «Кинопоиск» не исключил, что таким образом российское отделение Disney попыталось избежать лишних проблем с прокатом мультфильма «Вперед».

В российском отделении Disney ситуацию комментировать отказались, указал телеканал «360».

Студия Disney, несмотря на протесты консервативно настроенных зрителей, постепенно вводит в свои проекты ЛГБТ-персонажей. Как правило, все ограничивается лишь небольшим упоминанием об ориентации героя, и вряд ли в ближайшем будущем представители ЛГБТ-сообщества станут главными героями картин.

Ранее депутат Государственной думы России Виталий Милонов заявил о намерении обратиться в министерство культуры с требование не выпускать «Вперед» на большие экраны в РФ.

Российская премьера мультфильма запланирована на 5 марта, мировая премьера состоялась 21 февраля.