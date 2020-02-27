Политолог Межевич заявил, что Украина обогнала Прибалтику по темпам реабилитации нацизма

Прибалтийские государства уже очень давно деградировали от простого оправдания нацизма к его пропаганде. Памятники солдатам Красной армии сносятся, ее ветераны подвергаются гонениям, а каратели СС гордо маршируют в своей черной форме, за саму демонстрацию которой во всех уважающих себя странах полагаются, как минимум, крупные штрафы. Все это происходит несмотря на то, что Литва, Латвия и Эстония долгое время находились в составе Советского Союза – страны, победившей фашизм, руководство которой, по логике вещей, должно было, как минимум, перевоспитать бывших коллаборационистов.

Как ни странно, люди с нацистскими взглядами смогли уцелеть из-за недостаточно жесткой позиции генерального секретаря ВКП(б) Иосифа Сталина, считает президент Российской ассоциации прибалтийских исследований доктор экономических наук и исполняющий обязанности руководителя Центра Белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич. В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» после конференции «Современный Евросоюз и нацистская Германия: что общего у тех, кто атакует Россию» он заявил Федеральному агентству новостей, что руководитель СССР целенаправленно отказался от массовых репрессий в отношении националпредателей из гуманистических соображений.

«Свои истоки оправдание нацизма прибалтами берет еще в 1947-1948 годах, — сказал собеседник ФАН. — Да-да, не удивляйтесь. И связано это, как ни странно, с советской политикой. Когда закончилась война, то выяснилось, что сотни тысяч жителей советской Прибалтики подняли оружие против СССР. Конечно, сотрудничали с фашистами также и русские, и украинцы, и многие другие народы. Однако процент коллаборации именно литовцев, латвийцев и эстонцев был невероятно высок! Массовость поддержки нацизма оказалась феноменальной!»

Разумеется, добавил политолог, советские власти, очистив Прибалтику от фашистов, ликвидировали или арестовали всех вооруженных коллаборационистов, открыто выступивших против них.

«Однако относительно тех, кто вовремя скинул форму и прикинулся честным тружеником, возник вопрос: что с ними делать? Наказывать всех или подзакрыть глаза, чтобы не провоцировать национальных конфликтов в стране, победившей фашизм? Было принято решение сильно не разворачивать маховик репрессий, а уж при [первом секретаре ЦК КПСС Никите] Хрущеве они и вовсе не проводились. В государстве возобладала линия «кто старое помянет, тому глаз вон», — сказал эксперт.

Межевич привел в качестве примера терпимости руководителей СССР эпизод из воспоминаний писателя Сергея Довлатова: тот в рамках своей внутренней миграции, приехав в Таллин, взял интервью у директора одного театра, который, как позже выяснилось, когда-то был оберлейтенантом СС. Интервью так и не было опубликовано.

«Сегодня, с высоты прошедших лет, мы понимаем, что эти люди не получили адекватного наказания. Ведь как только представилась возможность по-новой выстрелить в спину советской власти, они тут же ею воспользовались. И вот, в 1992 году, когда Прибалтика вновь стала независимой, была принята резолюция, уравнивающая в правах как ветеранов Красной армии, так и тех, кто воевал под черепом и костями (эмблема СС. — Прим. ФАН)», — рассказал собеседник ФАН.

По его словам, реабилитация нацизма в странах Балтии проходила неспешно: от равного отношения государства к ветеранам всех мастей до маршей легионеров СС с параллельным унижением бывших солдат-освободителей Красной армии прошло достаточно много времени. Однако итогом толерантного отношения к бывшим нацистам стало то, что их противников на полях Второй мировой стали воспринимать не иначе, как карателей.

Линию поведения руководства Прибалтики с 2014 года активно копируют власти Украины. Новая концепция «исторической памяти» украинцев оказалась под сильным прибалтийским влиянием. При этом, по заверению Межевича, они уже давно «догнали и перегнали» своих «учителей» с севера.