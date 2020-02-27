Турция на переговорах с РФ заявила о необходимости прекращения огня в Идлибе

Анкара, 27 февраля. Члены турецкой делегации на переговорах с российскими официальными лицами заявили о необходимости установить режим прекращения огня в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщили в МИД Турции.

Встреча представителей двух стран прошла в Анкаре в четверг. Как уточнили в турецком внешнеполитическом ведомстве, главной их темой стала обстановка в Идлибской зоне деэскалации.

По мнению Анкары, первым делом необходимо добиться режима тишины в провинции.

«Для этого необходимо сосредоточиться на шагах, которые нужно предпринять на суше», — говорится в коммюнике.​​​​​

Ситуация в Идлибской зоне деэскалации в последнее время существенно обострилась. Сирийская арабская армия (САА) вынуждена была возобновить операцию против террористов, которые увеличили боевую активность и стали атаковать мирные кварталы и социальные объекты.

Турция, которая вместе с Россией и Ираном входит в число стран-гарантов перемирия в сирийском государстве, выступила с протестом. Анкара вредит Дамаску любыми возможными способами, продолжая при этом саботировать сочинские соглашения. Турция не просто защищает террористов в Идлибе, но поставляет им технику и вооружение.