Саратовский таксист рассказал подробности инцидента

Саратов, 27 февраля. Саратовский таксист, который отказался везти пассажиров с ребенком, рассказал об инциденте. Он не знает, был ли клиент в состоянии алкогольного опьянения.

По словам пострадавшего, инцидент произошел в ночь на 24 февраля. В машину хотели сесть трое взрослых и один ребенок.

«Я сразу сказал, что без детского кресла я их не повезу. А он залез мне в машину, вези, мол, и все», — рассказал таксист, его слова передает «360».

После отказа таксиста избил один из пассажиров. Мужчина накинулся на водителя, сломал ему очки, вырвал из уха гарнитуру.

У таксиста остались ссадины и синяки, о чем он сообщил в полицию Саратова. Он прошел медицинское освидетельствование и передал данные правоохранителям. Водитель добавил, что сделал все необходимое для восстановления справедливости.

Таксит признался, что устал от «славы», которая на него свалилась. Ролик с нападением уже попал в СМИ.

Ранее в «Яндекс. Такси» прокомментировали нападение на саратовского таксиста. В пресс-службе сообщили, что водителю выплатили компенсацию и признали его правоту в инциденте с клиентом.