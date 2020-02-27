Путин поблагодарил военных Сил специальных операций за отличные результаты в работе

Москва, 27 февраля. Российский лидер Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций с профессиональным праздником и поблагодарил их за отличную работу. Об этом говорится в сообщении Кремля.

«Благодарю за отличные результаты в службе, за уверенное, четкое выполнение сложнейших боевых задач, за надежность и твердость, проявленные при защите России, ее национальных интересов, безопасности страны и наших граждан», — говорится в телеграмме.

Глава государства подчеркнул, что в рядах Сил спецопераций служат самые подготовленные и бесстрашные военные, которые достойно и с честью несут службу. Он заверил, что государство будет уделять особое внимание кадровому, материально-техническому усилению, повышению боевого потенциала сил, поскольку в условиях новых вызовов и угроз — это одно из приоритетных направлений развития отечественных ВС.

Путин выразил уверенность, что служащие в Силах специальных операций будут всегда действовать решительно и умело, в реальной боевой обстановке безупречно выполнять поставленные задачи.