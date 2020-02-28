Секты превратились в лучшее отражение американской души

Соединенные Штаты известны своей религиозностью и веротерпимостью. Одной из причин сложившейся ситуации является тот факт, что первыми массовую колонизацию восточного побережья США начали сектанты, которые бежали из Европы. Самыми известными из них были квакеры, исповедовавшие одну из радикальных форм протестантизма. С тех пор Америка стала убежищем для самых различных сект, которые процветают в ней и по сей день. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Безвольные американцы

Разумеется, секты могут быть очень похожи и на течения в рамках христианства, и на бред шизофреника, помешанного на конспирологии. Объединяет секты только одно — полнейшее обесчеловечивание и лишение членов культа собственной воли.

Именно в США появились такие люди, как Чарльз Менсон, организовавший секту, члены которой совершили несколько кровавых убийств. Именно в США появилась такая организация, как «Храм Народов», члены которой совершили самое массовое самоубийство в современной истории.

Но не стоит думать, что власти в США покровительствуют сектам. Самым прецедентным противостоянием американского государства и сектантов является уничтожение секты «Ветвь Давида» в штате Техас. Дом, где располагались члены секты и их лидер, был расстрелян из танков и сожжен. Спастись удалось немногим.

Примечательно, что в этом конфликте мнение общественности было на стороне сектантов.

Двойные стандарты

Не стоит забывать о том, что сектантские общины, которые активно занимались колонизацией еще в 17-18 веках, заложили основы современной Америки. Именно эти люди, которые были безоговорочно уверенны в том, что эта земля отведена им самим Богом, отчищали ее не только от леса и камней, но и от коренных американцев, иногда вступая с теми в прямое вооруженное противостояние или продавая индейцам алкоголь и одеяла, зараженные оспой.

Заповедь «не убий» в сознании сектантов не распространялась на индейцев, ведь они не были в их секте и не проходили обряда крещения. Этих аргументов им хватало для того, чтобы не считать коренных американцев людьми в принципе.

Америка не была бы самой собой, если бы не извлекала прибыль или какую-либо другую выгоду даже из такого специфического явления, как секты. Ни для кого не секрет, что одной из главных обязанностей рядовых членов секты является передача своего имущества или регулярные денежные взносы в пользу секты. А если более подробно разобраться в этих вопросах, то окажется, что штаб-квартиры многих сект находятся именно в США. Например, «Свидетелей Иеговы».

Не лишним будет заметить, что разветвленная сеть, которую сектанты организуют в любой стране, является идеальной базой для ведения разведывательной деятельности. Наиболее известной сектой, которая практически открыто использует данный метод разведки, являются мармоны. Разумеется, их штаб-квартира находится в США.