Защитники фигурантов нашумевшего дела «Сети» снова атаковали суд в Петербурге. ФАН-ТВ

Третье заседание по делу «Сети» (деятельность террористической организации запрещена в России) прошло 27 февраля в Петербурге. Громкий процесс вновь собрал возле 224-го гарнизонного военного суда десятки активистов и оппозиционеров. «Защитники» 25-летнего Виктора Филинкова и 28-летнего Юлия Бояршинова с самого утра пытались прорвать кордон правоохранителей и вломиться в зал заседаний. Как и раньше многим из них отказали. Однако смутьяны не сдавались и три часа выкрикивали лозунги и пели революционные песни на морозе. Адвокат одного из подсудимых рассказал о том, как проходил третий день судебного процесса.

«Сегодня в заседании особых сенсаций нет, продолжает обсуждаться полученное заключение экспертиз. Мы заняли некоторое окно оглашением и приобщением характеризующих материалов. Не высказывая прогнозов, хочу сказать, что у сторон есть возможность представлять все доказательства, и они судом принимаются и разбираются», — рассказал адвокат Юлия Бояршинова Алексей Царев.

Адвокат также уточнил, что приговора можно скоро не ждать, разбирательство обещает быть долгим.

Напомним, обвиняемые предположительно состояли в запрещенной в России террористической организации «Сеть».