Детский омбудсмен пообещала помочь мальчику, обратившемуся к Путину

Москва, 27 февраля. Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская поможет бабушке мальчика, который обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой помочь ему вернуться к родным.

Воспитанник столичного детдома, который стал одним из первых посетителей парка развлечений «Остров мечты», попросил Путина помочь ему вернуться к родным.

Ярославская сообщила, что ребенок является сиротой, бабушка документы на опеку пока не подавала, поэтому он был размещен в реабилитационном центре сохранения семьи. По ее словам, органы опеки и попечительства, департамент социальной защиты взяли это дело на контроль и помогут женщине взять опеку.

«Дело не в том, обратился мальчик к Путину или нет, эта работа уже была проведена, бабушка видит ребенка два-три раза в неделю», — подчеркнула детский омбудсмен в беседе с РИА Новости.

Она добавила, что для оформления опеки необходимо «сделать определенные действия и собрать документы».

В департаменте соцзащиты сообщили, что они делают все возможное, чтобы решить сложности, связанные с обучением, социализацией и медицинским обслуживанием несовершеннолетнего, с ним и бабушкой работают психологи и специалисты соцзащиты.