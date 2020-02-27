Политологи предрекли закрытие границы с Украиной из-за коронавируса

Посольство России в Киеве забросали лаптями. Российские политологи увидели в этом предвестник распространения на Украине коронавируса.

Акция под названием «Шесть лет оккупации Крыма — шесть требований к агрессору» у российского посольства в Киеве прошла вечером в среду, 26 февраля. В эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов выразил предположение, что после этого Украине не избежать эпидемии коронавируса.

«Глядя на эти кадры [забрасывания посольства РФ в Киеве лаптями], я убеждаюсь, что на Украине таки будет эпидемия коронавируса. И, скорее всего, России придется закрывать границу с Украиной, причем по линии ЛДНР. Потому что иначе огромное количество заболевших людей будет у нас. Почему? Потому что на Украине нет государства. Почему эти несчастные женщины (участницы акции, бросавшие лапти в здание дипмиссии. — Прим. ФАН) так себя ведут? Потому что на Украине нет государства, и они надеются только на самих себя. Они не верят властям, они не верят никому. Они могут спасти себя только сами, в том числе от такой вещи, как всемирная пандемия, хотя это обязанность государства», — пришел к выводу Алексей Мартынов.

Политолога дополнил его коллега Михаил Маркелов.

«Здесь говорили, что мы одинаковые. Но это не так. Хотя бы потому, что мы не кидаемся камнями в собственных граждан. Хотя бы потому, что у нас по улицам не ходят неонацисты с факелами. Хотя бы потому, что мы не перекладываем ответственность на другие государства Хотя бы потому, что мы не прячем пробирки с пробами, чтобы вы могли провести верное тестирование. А я знаю, почему вы так делаете, почему вы прячете. Потому что потом, в случае чего, не дай бог, если у вас зараза будет распространяться, вы скажете, что виновата Россия. Но мы не будем за все подряд брать на себя ответственность, включая просчеты вашего правительства. И все, что сейчас происходит касательно Крыма, и план с 12 шагами по его возвращению — прописали, как программу анонимных алкоголиков, на всем этом вы должны поставить точку. Крым — наш», — заявил Маркелов экспертам с Украины.

Напомним, Крым воссоединился с РФ по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года. За выход из состава Украины, где месяцем ранее случился госпереворот, и возвращение в состав России проголосовали 95,6% населения Севастополя и 96,77% жителей Крыма.

Украина продолжает считать Крым своей территорией. Но в Москве неоднократно заявляли, что референдум прошел демократическим путем, в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно. Он исключил возможность возврата Украине Крыма и Севастополя.