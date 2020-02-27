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Россияне завоевали серебро в смешанной эстафете на ЧЕ по биатлону

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Россияне завоевали серебро в смешанной эстафете на ЧЕ по биатлону

Минск, 27 февраля. Сборная России по биатлону выиграла серебро в смешанной эстафете 4х6 км на чемпионате Европы, который проходит в Минске.

Россияне Кристина Резцова, Виктория Сливко, Эдуард Латыпов и Карим Халили уступили победителям 32,2 секунды. Спортсмены не пробежали ни одного штрафного круга и использовали девять дополнительных патронов.

Золото досталось сборной Украине по биатлону (1:11.32,1; 0+9), третье место досталось сборной Норвегии (+33,7; 0+3), пишет «Газета.ру».

Однако после финиша норвежцы были дисквалифицированы. На финишном круге норвежец Александр Андерсен создал помеху на трассе белорусу Сергею Бочарникову. Таким образом, бронза досталось сборной Белоруссии.

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