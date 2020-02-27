Школа на северо-западе Горловки попала под обстрел ВСУ

Донецк, 27 февраля. Школа в поселке Комарово на северо-западе Горловки попала под обстрел украинских силовиков. Об этом рассказал глава администрации города Иван Приходько.

По его словам, бойцы Вооруженных сил Украины открыли огонь из тяжелого и стрелкового вооружения.

«В школу попал осколок. Будьте осторожны», — предупредил градоначальник.

Приходько добавил, что учебное заведение действующее. Пока нет информации о пострадавших и других разрушениях.

На юго-востоке Украины с 2014 года длится гражданская война. Донецкая и Луганская народные республики не приняли итоги государственного переворота в Киеве и объявили о своей независимости. Новые украинские власти решили развернуть против республик Донбасса военную операцию, в результате которой за годы боевых действий погибли тысячи человек.

В ДНР призвали мониторинговую миссию ОБСЕ усилить контроль в Донбассе из-за возможных провокаций ВСУ.