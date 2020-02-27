Кудрявцева назвала главную причину расставания с Лазаревым

Москва, 27 февраля. Известная телеведущая Валерия Кудрявцева призналась, что ее роман с певцом Сергеем Лазаревым развалился, поскольку у них были разные приоритеты в жизни. Об этом женщина рассказала, выступая в программе «Алена, блин».

По словам Кудрявцевой, она действительно любила Лазарева, однако семейной жизни у них не могло получиться.

«Я влюбилась потом. Сережа, кстати, долго не разговаривал со мной из-за этого. Лазарев просто был женат на своей работе, я хотела детей. Мы разговаривали о малышах, думали, но не сложилось. С тех пор столько времени прошло», — отметила Кудрявцева.

Напомним, что пара встречалась четыре года. Впоследствии Лазарев заявлял, что он не рассматривал Кудрявцеву в качестве жены и матери своих детей. Это породило слухи о том, что никаких отношений между звездами не было, а видимость семейной жизни нужна была Лазареву, чтобы скрыть свою нетрадиционную сексуальную ориентацию. Несмотря на то, что артист сосредоточен на карьере, у него есть дети. В 2014 году у певца родился сын Никита, а в 2018 году — дочь Анна.

Отметим, что Кудрявцева и Лазарев, судя по всему, сохранили дружеские отношения после расставания. В этом феврале они вместе отметили День святого Валентина. Многих поклонников телеведущий возмутил поступок Кудрявцевой, поскольку она в данный момент состоит в в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. Больше всего подписчиков задело, что замужняя Кудрявцева как ни в чем не бывало позволяет себе нежиться в объятьях бывшего возлюбленного.