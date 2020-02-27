«Яндекс.Такси» прокомментировал жестокое избиение саратовского водителя. ФАН-ТВ

Водитель такси Алексей Горохов, которого в ночь с 23 на 24 февраля жестоко избил пассажир с маленьким ребенком, получил компенсацию за смену. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил представитель агрегатора. Также он прокомментировал случившуюся ситуацию, пообещав полное содействие в расследовании преступления.

«Мы возмущены этим инцидентом. Отказавшись везти ребенка без детского кресла, водитель поступил в точном соответствии со стандартами сервиса и правилами дорожного движения», — отметил представитель «Яндекс.Такси».

В «Яндекс.Такси» уточнили, что в данный момент агрессивный пользователь заблокирован.