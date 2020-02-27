Лукерья Ильяшина устроила истерику на «Последнем герое» из-за гречки и печенья

Москва, 27 февраля. Актриса Лукерья Ильяшина обвинила организаторов шоу «Последний герой. Зрители против звезд» в издевательском отношении к себе и другим участникам программы на телеканале ТВ-3.

«Ну нельзя же так над людьми издеваться, серьезно!!! Мы спим на каком-то говне, едим какое-то говно!» — рыдала она в эфире передачи.

Отметим, что нервы у Ильяшиной сдали уже на второй неделе выживания на необитаемом острове. Последней каплей стал приз, который получила ее команда в очень сложном испытании. Наградой оказалось немного гречки, печенье и 300 граммов мяса, пишет издания 7days.

Напомним, в новом сезоне реалити-шоу участвуют две команды: звезды и простые телезрители. В течение 39 дней два племени выживают на тропическом острове, доказывают свою силу и выдержку. Главным призом является квартира в Москве. Пока в племени звезд обстановка достаточно напряженная. Блогер Давид Китуашвили был госпитализирован из-за сахарного диабета. Из-за этого команда проходила одно из испытаний без него и проиграла команде телезрителей.

В паблике передачи в соцсети «ВКонтакте» зрители бурно обсуждают события на острове. Многие высказывают мнение, что Китуашвили ведет себя как неженка, его диабет ненастоящий, и он подставляет команду. Кому-то из подписчиков не хватает съемок быта в диких условиях: «Одни соревнования и реклама».