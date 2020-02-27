Джиган и Самойлова сделали восьмидневному сыну обрезание

Майами, 27 февраля. Певец Джиган, настоящее имя которого Денис Устименко-Вайнштейн, сообщил, что его новорожденный сын Давид прошел обряд обрезания.

Мальчик появился на свет 18 февраля. Он стал четвертым и долгожданным наследником исполнителя, который до этого момента был окружен в семье исключительно представительницами слабого пола.

Операцию восьмидневному малышу сделали в Майами, где музыкант уже несколько месяцев живет вместе со всей семьей.

На этот шаг Джиган пошел из уважения к своим еврейским предкам. Поклонники исполнителя не были слишком удивлены процедурой, потому что знали, как он относится к традициям.

О знаковом событии счастливый отец сообщил в личном Instagram-аккаунте, опубликовав снимок с раввином, который и провел обрезание. Чтобы похвастаться новостью, Джиган практически не использовал слов. Вместо них он поставил символ ножниц и разместил хештег «kosher», что в переводе с английского значит «кошерный».

Поклонники поспешили поздравить музыканта в комментариях.

«Растите крепкими и здоровыми», «Правильно, чем меньше ребенок, тем быстрее и легче заживает раночка! Поздравляем!», «От всей души поздравляю вас с рождением ребенка. Пусть растет и радует родителей», «Здоровья всей вашей большой семье!» — написали они.

Матерью Давида является модель и супруга Джигана Оксана Самойлова. Она же ранее родила певцу трех дочерей: Ариелу, Лею и Майю.

Исполнитель не выпускает наследника из рук, регулярно играет с ним и выкладывает в социальной сети совместные фото. Из 15 публикаций, сделанных со дня рождения мальчика, малыша нет только в трех постах.