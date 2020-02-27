Украинский телеканал оштрафовали за критику действий Киева в Донбассе

Киев, 27 февраля. Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины оштрафовал телеканал NewsOne за то, что он обвинил украинские власти в разжигании войны в Донбассе. Об этом в четверг сообщила пресс-служба ведомства.

«Регулятор обнаружил в высказываниях, которые были распространены в эфире этого вещателя, наличие призывов к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды и/или разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти», — говорится в сообщении.

Поводом для штрафа стали выступления ведущего программы «Я так думаю» Руслана Коцабы, который, по мнению украинских чиновников, «манипулировал фактами» и распространял «пропагандистские нарративы» Кремля. В качестве примера приводится отрывок передачи, где Коцаба призывает Киев закончить войну и начать выполнять Минские соглашения.

«Пора наконец возвращаться в правовое поле. Шестой год ничего не меняется. Пора уже господину Зеленскому определиться, он продолжает кровавую вакханалию предыдущей банды, или все же хочет войти в учебники по новейшей истории Украины как миротворец, который принес мир на Донбасс», — говорится в отрывке.

В результате Нацсовет вынес телеканалу предупреждение и наложил на него штраф в размере 105 тыс. 625 гривен (280 тыс. 585 рублей).

Напомним, что гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. В 2015 году в Минске был принят комплекс мер по урегулированию конфликта, который должен был положить конец кровопролитию. В частности, Минские соглашения предусматривают предоставление Донбассу особого статуса, полное прекращение огня и проведение на неподконтрольных территориях местных выборов.

За полных пять лет украинская сторона не выполнила ни одного из перечисленных в документе пунктов. Формальным исключением может считаться принятый Верховной радой закон об особом статусе Донбасса, однако де-факто он так и не вступил в силу.