Порошенко заверил, что сам придет на допрос в ГБР

Киев, 27 февраля. Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что придет на допрос в Государственное бюро расследований самостоятельно после решения суда о его принудительном приводе.

Порошенко пропустил около 30 допросов по 16 уголовным делам. Предыдущий допрос экс-президент Украины пропустил, потому что находился за границей, об этом сообщил его адвокат. Суд разрешил принудительный привод Порошенко на допрос в качестве свидетеля 28 февраля.

«Подчеркиваю, завтра я приду на допрос сам, несмотря на то, что эти преследования политически мотивированы», ― написал Порошенко в Facebook.

При этом бывший гарант уверен, что его принудительный привод в суд ― это «заказ» нынешних властей Украины. Таким образом власти пытаются отвлечь внимание народа от решения проблем страны, заявил Порошенко.

Примечательно, что Порошенко пропустил допрос из-за того, что отдыха за границей. Лидер партии «Европейская солидарность» потратил 712 тысяч гривен (более 26 тысяч евро) за каникулы во Франции.

Порошенко оплатил туристические услуги во Франции на сумму в 514,6 тысячи гривен, а 5 февраля — еще 197,4 тысячи гривен. При этом доход экс-президента Украины составил 547 тысяч гривен от процентов по депозиту в Международном инвестиционном банке.