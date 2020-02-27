Нурмагомедов назвал Фергюсона самым сильным соперником в своей карьере

Москва, 27 февраля. Известный российский боец Хабиб Нурмагомедов признал, что предстоящий бой с Тони Фергюсоном может стать самым сложным в его карьере.

Нурмагомедов заявил, что Эдсон Барбоза, Дос Аньос, Конор Макгрегор, Дастин Порье намного слабее Фергюсона. Боец подчеркнул, что постоянно тренируется.

«Сейчас это очень сильный противник, и я сфокусирован по-особенному, больше работаю», — прокомментировал Нурмагомедов, его слова передает «Пятый канал».

Действующий чемпион UFC в легком весе в 2018 году побил Макгрегора. Россиянин напомнил, что ирландец — слабый противник. По его мнению, Конор идет на ринг против тех, кто ниже по уровню.

Нурмагомедов призвал Макгрегора, чтобы тот выбирал себе достойных противников. Только в этом случае его победа будет заслуженной.

Боец добавил, что все хотят «увидеть драму, хаос, настоящее шоу», а Макгрегор им такое не может дать.

Конфликт между Нурмагомедовым и Макгрегором постоянно подпитывается выходками ирландца. Оба бойца регулярно оскорбляют друг друга в СМИ. Ранее ирландец заявил, что Хабил «спрятался за юбкой».