Наташа Королева посочувствовала эвакуированным из Китая украинцам

Москва, 27 февраля. Самолет из Китая с эвакуированными украинцами приземлился в Харькове 20 февраля. Вывезенных из КНР из-за вспышки коронавируса граждан Украины разместили в поселке Новые Санжары.

Однако своих соотечественников местные жители встретили массовыми протестами, они забросали автобусы с прибывшими из Китая украинцами камнями. Правоохранителям удалось усмирить протестующих, по факту массовых беспорядков было заведено пять уголовных дел.

На место инцидента даже приезжал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Он поблагодарил полицейских, а протестующих назвал «скотами». Президент Украины Владимир Зеленский также нелестно высказался об участниках протестов, назвав их поступок как минимум нечеловечным.

Президент Украины заявил, что «кое-кто сознательно и специально сеял среди людей панику». Речь идет об «известных миру вирусологах в спортивных костюмах», объяснил он.

Концертный директор Натальи Королевой Марина Наринская рассказала, что звезда эмоционально отреагировала на новость о событиях в Новых Санжарах. Королева отнеслась к эвакуированным из КНР украинцам с большим сочувствием.

«Мы все переживаем эту ситуацию очень тяжело. И, конечно, сочувствуем всем эвакуированным гражданам Украины», — рассказала представитель звезды в комментарии Nation News.

В конце прошлого года Пекин уведомил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Очаг заболевания зафиксировали в китайском городе Ухань провинции Хубэй. Согласно последним данным, жертвами стали более 2,7 тысячи человек.