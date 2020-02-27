Папарацци сняли Лопес без макияжа и нарощенных волос

Майами, 27 февраля. Известная американская актриса, певица и танцовщица Дженнифер Лопес попала в объективы камер папарацци — звезду запечатлели на улицах Майами без макияжа и прически.

Лопес в июле будет отмечать 51-летие. При этом артистка, как не раз отмечали ее фанаты и даже хейтеры, может похвастаться прекрасной фигурой. На ковровых дорожках звезда появляется с безупречными локонами, макияжем и в подчеркивающих ее достоинства нарядах.

Однако недавно ее сняли сразу после тренировки в спортзале. Лопес вышла оттуда в леггинсах и коротком топе со стаканом в руках. Папарацци тут же отметили отсутствие нарощенных волос и автозагара.

«В естественном состоянии цвет кожи кажется чрезвычайно светлым», — подчеркнули они.

Недавно папарацци поймали располневшего актера Коллина Фарелла во время прогулки в Лос-Анджелесе. Фанаты тут же решили, что негативные перемены во внешности артиста связаны с проблемами в личной жизни.

Далеко не все знаменитости готовы мириться с таким повышенным вниманием. Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл пригрозили папарацци судебными тяжбами за вторжение в их частную жизнь. Причиной такой жесткой реакции стали снимки герцогини — ее без разрешения запечатлели в общественном парке Ванкувера с сыном Арчи и двумя собаками.