Барецкий предложил создать «Партию могильщиков»

Санкт-Петербург, 27 февраля. Скандально известный шоумен Стас Барецкий выступил с идеей создания «Партии могильщиков», целью которой станет оказание помощи малоимущим людям при захоронении их родственников.

«У меня была идея создать «Союз могильщиков», и я его создал. Идея была основать профсоюз, и она жива, но все упирается в финансы. Так что я бы создал партию могильщиков. Похороны бедных людей — да, мы помогали бы им. Это благородное дело», — пояснил Барецкий Nation News.

Шоумен добавил, что в качестве депутата Госдумы он мог бы заняться вопросами развития сферы ритуальных услуг. Барецкий признался, что кладбищенская тема привлекала его еще в те времена, когда он был подростком.

А вот известный актер Станислав Садальский отказался от политических амбиций. Артист отметил, что его в разное время звали в ЛДПР и КПРФ, однако он считает, что человек творческой профессии должен заниматься искусством, а не политикой.

Тема продвижения артистов во власть начала активно обсуждаться, когда стало известно, что лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров может стать главой Партии роста на следующих выборах. Вскоре после этого поп-певица Валерия заявила о намерении создать партию «Сильные женщины», чтобы отстаивать в парламенте интересы представительниц прекрасного пола.