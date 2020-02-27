Медиагруппа «Патриот» и «Сенсаций.Нет» стали партнерами

Санкт-Петербург, 27 февраля. Медиагруппа «Патриот» и проект «Сенсаций.Нет» стали официальными партнерами.

Одним из основных направлений совместной работы двух СМИ будет борьба против антироссийских ресурсов и их фейковых материалов с помощью публикации объективной информации.

«В рамках сотрудничества с Медиагруппой мы планируем не только обмен контентом,но и совместную работу по развенчанию ложных сенсаций, направленных на манипуляции общественным мнением в информационной войне против нашей страны. Вместе мы не дадим обмануть наших читателей», — подчеркнул главный редактор «Сенсаций.Нет» Александр Фролов.

По словам руководителя «Патриота» Николая Столярчука, договоренности о сотрудничестве достигнуты в рамках расширения партнерства с популярными российскими средствами массовой информации.

Он отметил, что «Сенсаций.Нет» — авторитетное и интересное СМИ, которое правдиво отражает события не только в России, но и за ее пределами.