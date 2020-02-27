Воспитанник московского детдома попросил Путина о помощи

Москва, 27 февраля. Воспитанник московского детского дома обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь ему вернуться к родным.

Воспитанники столичных детдомов, многодетные малообеспеченные и оказавшиеся в трудной жизненной ситуации семьи, а также подопечные Фонда Константина Хабенского посетили тематический парк развлечений «Остров мечты» перед его официальным открытием.

Глава государства, посетивший парк развлечений, пообщался с детьми, которые окружили его, желая сфотографироваться. Среди них был мальчик со сломанной рукой. Один из сотрудников охраны взял у ребенка телефон и сделал снимок.

Российский лидер поинтересовался у мальчика, что с рукой. Ребенок объяснил, что сломал ее, и это произошло случайно. После этого мальчик рассказал Путину о бабушке, которая живет в российской столице, и попросил президента помочь ему вернуться к близким.

«Я живу в детском доме и хочу попасть домой к бабуле. <…> Что мне нужно сделать?» — спросил мальчик.

После этого один из помощников российского лидера записал данные ребенка.

Открытие тематического парка развлечений «Остров мечты» состоится 29 февраля. Ранее РИАМО рассказал об условиях покупки льготных билетов в парк. Их смогут купить многодетные, пенсионеры, а также ветераны и инвалиды.