ЛНА сбила еще один разведывательный дрон ПНС

Кастельверде, 27 февраля. Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) сбили дрон, принадлежавший террористам так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Отмечается, что боевики использовали его для сбора разведданных.

По полученным данным, беспилотный летательный аппарат был замечен в небе в районе Ар-Раванджих в Кастельверде, там же он был сбит армией Халифы Хафтара.

Бандформирования, подконтрольные лидеру ПНС Файезу Сарраджу, вопреки перемирию систематически устраивают вооруженные провокации, пытаясь сорвать режим прекращения огня. Боевики неоднократно обстреливали позиции ЛНА в направлении Ар-Раваджих. В ходе одной из таких атак в плен был захвачен сирийский террорист-снайпер.

В последнее время террористы ПНС усилили количество обстрелов по расположению сил ЛНА. Режим Сарраджа всеми силами пытается сорвать перемирие, чтобы сохранить поставки оружия из Турции. Кроме того, под предлогом ужесточения боевых действий в Ливии ПНС отказалось от переговоров в формате военной комиссии «5+5» в Женеве.