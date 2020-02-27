В «Яндекс. Такси» отреагировали на инцидент с избитым из-за детского кресла таксистом

Саратов, 27 февраля. Избитому из-за детского кресла водителю такси в Саратове выплатили компенсацию. Об этом сообщили в «Яндекс. Такси» после инцидента.

В таксомоторном сервисе сообщили, что возмущены этим происшествием. При этом водитель был абсолютно прав. В «Яндекс. Такси» добавили, что пострадавший чувствует себя хорошо.

«Мы компенсировали ему смену, на которой произошла стычка, а пользователя заблокировали», — отметили в пресс-службе.

Как передает телеканал «360», конфликт произошел из-за того, что мужчина отказался везти ребенка без детского кресла. Пассажиры не указали, что с ними будет ребенок до семи лет. А это грозит штрафом от ГИБДД.

Пассажир и одна из его спутниц устроили скандал, который закончился для таксиста нападением. Мужчина несколько раз ударил водителя по лицу, вырвад из уха гарнитуру и сломал очки.

Таксист планирует обратиться в полицию и заявить о случившемся. В «Яндекс. Такси» пообещали предоставить всю информацию о заказе, чтобы помочь расследованию инцидента.

Ранее в Москве таксист снял на видео истерику пассажирки, которая его обзывала, била по плечам и грязно ругалась. Женщина, которая работала фитнес-тренером в Подмосковье, неоднократно называла его «мразью» и кричала в салоне авто.