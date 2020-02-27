Гаспарян призвал «не прятать голову в песок» в вопросе исторической памяти и правды

Против России развязана открытая психологическая война; если мы будем замалчивать правду о событиях Второй мировой войны, то русофобские заявления будут звучать все громче и чаще. Об этом в ходе пресс-конференции «Современный Евросоюз и нацистская Германия: что общего у тех, кто атакует Россию», которая прошла в пресс-центре Медиагруппы «Патриот», рассказал публицист и историк Армен Гаспарян.

Против объединенной Европы

Как заметил Армен Гаспарян, неоспоримым фактом является утверждение, что в годы Второй мировой войны против Советского Союза воевала объединенная Европа.

«Если угодно, то это был Европейский союз сборки 0.1. Кого там только не было! Боснийцы, хорваты, бельгийцы, голландцы, шведы и финны, граждане Советского Союза, иммигранты. Почему в какой-то момент стала бытовать точка зрения, что воевали в основном Советский Союз и гитлеровская Германия? Было обоюдно выгодно так показать историю Второй мировой войны. Во-первых, многие страны Европы, начиная с 44-го года, спешили объявить войну Гитлеру, чтобы оказаться на стороне победителей и не нести ответственность за поражение в войне, и соответственно, за все те преступления, которые были совершены. Потому что уже в 44-м году никаких иллюзий на этот счет не было», — пояснил Армен Гаспарян.

С другой стороны, обратил внимание историк, Советский Союз, который получил в орбиту своего влияния Восточную Европу, старался не рассказывать лишние подробности о том, что из себя представляли тогдашние Польша, Венгрия, Румыния и прочие. Но нерешенные проблемы никуда не ушли.

«Рано или поздно они возвращаются к нам бумерангом, что и произошло в момент развала Советского Союза и прекращение действия Варшавского договора. Очень быстро выяснилось, что наши союзники (по крайней мере, мы хотели их такими видеть) свои русофобские настроения никуда не теряли. Они сохранили их, и в массе своей отличнейшим образом их продемонстрировали, начиная с года 94-го. Поэтому сегодня нет ничего зазорного в том, чтобы перестать повторять мантры идеологической отдела ЦК КПСС и начать называть вещи своими именами. Да, наши деды и прадеды победили сильнейшую и непобедимую на тот момент даже в теории армию Германии. Но это была не просто немецкая армия — это была армия немцев, плюс многочисленные союзники», — добавил Армен Гаспарян.

По мнению историка, то, что некоторые из этих стран причисляют себя к победителям нацизма, не означает, что никто не помнит, кем они являлись на самом деле в 41-43 годах. Хотя, заметил публицист, отдельные государства в этом вопросе проявляют себя совершенно неадекватно. Например, страны Прибалтики.

«Они открыто себя позиционируют в той войне на стороне Третьего рейха. Пускай с ними Европейский союз разбирается в рамках принятых ими же деклараций. Нас в данном конкретном случае волнует принципиально иное. Существует историческая память и правда. Их надо уметь отстаивать в полном объеме, не закрывая глаза на те подробности, которые нас сегодня могут не очень устраивать или в чем-то огорчать. Геройство нужно называть геройством, а подлость — подлостью. Наша политика на протяжении многих лет подразумевала, что мы забыли кое-какие эпизоды», — добавил Армен Гаспарян.

По мнению публициста, Россия должна научиться доносить правду. Это одна из ключевых задач, которые стоят перед российской государственностью.

Позиция замалчивания

По словам Армения Гаспаряна, позиция замалчивания некоторых вопросов, которые имели место быть во время Второй мировой войны, «в сухом остатке означает ревизию».

«Я из поколения последних комсомольцев. И мы все были убеждены, что войска СС, условно, — это четыре дивизии. А после распада СССР там, оказывается, кого только не было. И таких эпизодов великое множество. Эти эпизоды огорчительны нам, потому что именно в нашей стране победа во Второй мировой войне является одним из государственно образующих стержней, столбов существования современной России. Здесь не надо никаких иллюзий. Мы с вами живы исключительно потому, что тогда наши деды и прадеды победили. Немцы шли сюда с войной на уничтожение. И не только немцы», — рассказал Армен Гаспарян.

Историк уверен, что России необходимо не закрывать глаза на те подробности, которые могут обидеть кого-то из стран бывшего социалистического лагеря или бывших республик СССР. Сегодня против Российской Федерации ведется открытая психологическая война.