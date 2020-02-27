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Совесть со странным акцентом. Роман Носиков о знакомых интонациях и где мы их слышали

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Совесть со странным акцентом. Роман Носиков о знакомых интонациях и где мы их слышали

Язык всегда выдает замысел и всегда описывает мир. Язык для этого создан. Он делает достоянием всего общества то, что было добыто трудом и риском немногих — разведчиков, первопроходцев, ученых. 

На нем жрецы и шаманы сообщают племени о воле богов и требованиях духов.

Священное существует в сознании человека — и в личном и в общественном — только благодаря языку.

Собственно каждый, кто обращается к священному, к добру и злу как чему-то, что оторвано от непосредственной выгоды — так или иначе обращается к другому миру и вещает от его имени. И, следовательно, он — шаман, со всеми распространяющимися на него ограничениями, привилегиями и свойствами. В том числе и свойством духовных путешествий, зрения незримого и понимания истинной сути вещей, скрытых от остальных людей.

И интеллигент, который говорит о «слезинке ребенка», о «совестливости» и «прогрессе», требует принимать во внимание и основывать решения на чем-то «высоком и горнем» — к нему эти правила также относятся в полной мере. 

И, конечно же, по языку мы узнаем друг друга, определяем, кто свой, а кто чужой. Это я все про дело «Сети» и им подобные дела, в которых, как, пожалуй, ни в чем другом, так резко не проявляется способность интеллигенции видеть невидимое. 

Совесть со странным акцентом. Роман Носиков о знакомых интонациях и где мы их слышали

Неделю уже как люди со светлыми лицами (что, кстати, тоже является косвенным указанием на прикосновение к иным мирам) размазывают по матери сырой земле кишечнополостное издание «Медуза», которое осмелилось в самый разгар битвы за членов «Сети» при общественном мнении опубликовать материал, который показывает, что члены «Сети» вовсе не потенциальные убийцы, а вовсе даже реальные – так как убили уже своих знакомых – парня и девушку. Убили и закопали в лесу. Чтобы те не рассказали полиции о том, что члены «Сети» занимаются наркоторговлей и подготовкой терактов. 

И в процессе этого размазывания постепенно меняется и лексика. Люди, которые еще совсем недавно были «детьми», вдруг стали обозначаться другим словом. Тоже интересным.

Почему изначально членов «Сети» именовали именно «детьми»? Ну, во-первых, дети — это ценность для общества. Это будущий трудовой и оборонный ресурс. Его надо беречь. Во-вторых, дети — это люди, которые еще созрели умственно и духовно для того, чтобы полностью отдавать себе отчет в своих действиях, а, следовательно, и не подлежат ответственности. 

Тот же, кто судит и наказывает детей — тиран, если и не равноценный Ироду, то уж точно его подражатель. 

Но есть в этом слове и другое значение, которое может не осознаваться ни говорящими, ни слушающими, но все равно присутствующее. Дети — это будущее, это наследники, это семена нового мира, главные герои будущей истории.

И когда маститый правозащитник показывает пальцем на тридцатилетнего человека и называет его ребенком — это означает, что он видит в нем то самое будущее, приказывает видеть в нем невинность и неподсудность. Так говорят ему те идеалы и те духи, которым он служит.

Но вот выясняется, что претендент на статус невинности и чистоты совершил нечто, что невозможно сочетать с детством и невинностью — убил себе подобных. Причем не врагов, а людей, которые доверяли «детям» настолько, что пошли с ними в лес. 

Совесть со странным акцентом. Роман Носиков о знакомых интонациях и где мы их слышали

Как же теперь зовут «детей»? Как их имя? Если вы думаете, что с новым именем после изменения статуса возникла какая-то заминка — вы ошибаетесь. Теперь это «антифашисты».

Вот «Коммерсант» под мудрым редакторским надзором Константина «фон» Эггерта: «В Пензе задержали активистов, приехавших поддержать осужденных антифашистов или вот он же: «в расследовании «Медузы» говорилось, что еще один знакомый пензенских антифашистов Алексей Полтавец, бежавший из России, признался, что Екатерину Левченко и ее знакомого Артема Дорофеева убили, так как боялись, что они выдадут информацию о незаконных действиях активистов «Сети», в частности о торговле наркотиками».

А вот еще: «подсудимые в своих показаниях настаивали, что овладевали вменяемыми в вину навыками в целях самообороны на фоне убийств антифашистов в разных регионах страны. Виктор Филинков, в частности, напомнил об убийствах антифашистов Тимура Карачавы, Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой».

А вот что считает нужным сообщить по этому делу молодежный портал «Фишки. Нет»: «По версии ФСБ, антифашисты планировали свергнуть власть насильственным путем».

А вот «Золотое Перо» России Олег Кашин на «Комсомольской Правде»: «… там очень интересно про Украину, что поскольку эти антифашисты, они видели, что на Украине после майдана подняли голову фашисты, а антифашистов на Украине не оказалось, они решили готовиться к тому, что если к власти придут фашисты, то чтобы быть с кулаками.

«Фонтанка»: «В Петербурге проходит процесс над антифашистами, обвиненными в участии в террористическом сообществе».

«Новая Газета»: «Из общего у всех обвиняемых — приверженность антифашизму. Но антифашизм — не идеология, а убеждения всякого соблюдающего внутреннюю гигиену человека».

Татьяна Лиханова во все той же «Новой»: «Что Юнармии хорошо, то антифашистам — срок. Фигурантов дела «Сети»* обвиняют в том, чему с восьмилетнего возраста обучают в военно-патриотическом проекте министра обороны».

Мне кажется, достаточно. 

Совесть со странным акцентом. Роман Носиков о знакомых интонациях и где мы их слышали

Антифашистов осудили на огромные сроки за то, что они готовились дать отпор фашизму. То, что они торговали наркотиками, убили двух приятелей, заражали малолетних девчонок ВИЧ — это частности. И на Солнце есть пятна. Главное то, что они — антифашисты.

Если государство судит людей за то, что они — антифашисты, то, следовательно, государство — фашистское. А против фашистского государства позволены любые методы борьбы. Разве Зоя Космодемьянская не поджигала дома? Разве «Молодая Гвардия» не убивала полицаев?

Да, Зоя не разносила триппер и сифилис по детям на оккупированных территориях. И «молодогвардейцы» не торговали наркотой, и не убивали собственных друзей. Но это только отражение сложности и противоречивости нашего времени. Не антифашисты такие — жизнь такая. Противоречивая: русские фашисты на Донбассе не дают строить на Украине украинским антифашистам либеральное государство. Кто бы такое мог раньше представить? 

Да, кстати, Зоя была сумасшедшей, а «молодогвардейцы» — украинскими националистами

Интеллигент, заикнувшийся про идеалы — это всегда проводник между мирами. Он всегда посредник. И то, с каким именно миром он нас пытается соединить — становиться ясно по его языку, по именам, которые он дает.

И за этим евроакцентом нашей интеллигенции все яснее слышится мне нечто не иностранное, но еще более чужое. Почему-то знакомое с детства. Родное, но пугающее, как немецкая речь в старом кино про войну.

Как взгляд в спину в безлюдном месте.

Ведь нет же сзади никого. 

А взгляд есть. 

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