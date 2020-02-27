Визажист оценил смелые образы звезд без макияжа

Москва, 27 февраля. Полный отказ от макияжа в пользу природной красоты никогда не приживется в России. Об этом заявил визажист Эрик Индиков, оценивая смелые образы звезд отечественного шоу-бизнеса Лайсан Утяшевой, Алены Шишковой и Полины Гагариной.

Знаменитости недавно удивили публику — девушки стали показывать себя с максимально естественным макияжем или и вовсе без косметики на лице. Утяшева и Шишкова к тому же укоротили прически.

Абсолютный чемпион России по декоративной косметике признался, что несмотря на свой род деятельности, он любит «чистые лица». Визажиста порадовало возвращение в моду натуральной красоты и женственности.

Однако полный отказ от макияжа, по его мнению, никогда не станет главным трендом в России, «до конца не приживется». Индиков напомнил, что россиянки любят украшать себя больше других женщин, сложилось это исторически.

«Я даже у историков спрашивал, есть ли подобные случаи где-то в мировой истории — когда голодная крестьянка умудрялась краситься. Нигде больше такого нет, у нас это в крови», — цитирует его «Пятый канал».

Тем не менее знаменитости продолжают делиться в социальных сетях своими фотографиями без макияжа и лишних прикрас. Недавно звезда 90-х, поп-исполнительница Натали поразила поклонников незамысловатым образом в простой одежде и без косметики. А телеведущая Ксения Собчак показала своим поклонникам, как выглядит по утрам, когда делает свои традиционные косметические процедуры.

Ранее врач-косметолог Надежда Рослякова объяснила, почему звезды все чаще стали обращаться к специалистам, чтобы избавиться от отравляющих их организм силиконовых имплантов. Она напомнила, что речь идет о токсичных веществах, которые содержат в своем составе «практически всю таблицу Менделеева».