Зарубина подтвердила намерение подать в суд на Малинина и даже назвала адвоката

Известная советская и российская певица Ольга Зарубина заявила, что уже выбрала адвоката, который должен будет помочь ей во время ожидающегося судебного процесса против бывшего мужа — не менее известного певца Александра Малинина.

Заслуженная артистка РСФСР дала Федеральному агентству новостей эксклюзивное интервью, где официально подтвердила ранее появившуюся информацию о том, что собирается подавать в суд на экс-супруга.

— Ольга, расскажете какие-нибудь подробности по этому делу?

— Пока (особых) подробностей нет, мы ведь только озвучили эту тему.

— Но точно уже будете подавать на Малинина?

— Надеюсь во всяком случае.

— Какова тема иска?

— Публичные оскорбления чести и достоинства. Нанесение морального ущерба.

— Адвоката уже выбрали?

— Ну, я еще с ним (конкретно) не разговаривала. Но да, он как бы по умолчанию согласен.

— Можете раскрыть его имя, фамилию?

— Адвокатом будет Тимур Маршани. Он уже вел со мной суд против Малинина, который подавал на меня.

— И кто тогда победил?

— Он подавал два раза, с проигрышем, естественно. Я выиграла, конечно.

— Надеетесь на то, что бог троицу любит?

— (Громко смеется) Да! Ну, я надеюсь потому, что словесные оскорбления были публичными. О физических недостатках.

— Оскорбления вас или вашей дочери — Киры Евдокимовой?

— И меня, и ее.

— В общем, в ближайшее время вы планируете дать этому делу ход?

— Да.

— И в заключение хотелось бы спросить вот еще о чем. Где-то с месяц назад появились сообщения, что у вас не за горами свадьба с неким иностранцем. Это правда или нет?

— Сейчас я пока промолчу. Но есть такое дело, могу запросто (выйти замуж за этого иностранца)!

Ранее своим мнением о сложившейся ситуации с Федеральным агентством новостей поделилась супруга Александра Малинина Эмма, которая заявила, что «разрушителей», каковыми она считает Ольгу Зарубину и Киру Евдокимову, в свою семью не пустит.