Зарубина подтвердила намерение подать в суд на Малинина и даже назвала адвоката

Известная советская и российская певица Ольга Зарубина заявила, что уже выбрала адвоката, который должен будет помочь ей во время ожидающегося судебного процесса против бывшего мужа — не менее известного певца Александра Малинина.
Заслуженная артистка РСФСР дала Федеральному агентству новостей эксклюзивное интервью, где официально подтвердила ранее появившуюся информацию о том, что собирается подавать в суд на экс-супруга.
— Ольга, расскажете какие-нибудь подробности по этому делу?
— Пока (особых) подробностей нет, мы ведь только озвучили эту тему.
— Но точно уже будете подавать на Малинина?
— Надеюсь во всяком случае.
— Какова тема иска?
— Публичные оскорбления чести и достоинства. Нанесение морального ущерба.
— Адвоката уже выбрали?
— Ну, я еще с ним (конкретно) не разговаривала. Но да, он как бы по умолчанию согласен.
— Можете раскрыть его имя, фамилию?
— Адвокатом будет Тимур Маршани. Он уже вел со мной суд против Малинина, который подавал на меня.
— И кто тогда победил?
— Он подавал два раза, с проигрышем, естественно. Я выиграла, конечно.
— Надеетесь на то, что бог троицу любит?
— (Громко смеется) Да! Ну, я надеюсь потому, что словесные оскорбления были публичными. О физических недостатках.
— Оскорбления вас или вашей дочери — Киры Евдокимовой?
— И меня, и ее.
— В общем, в ближайшее время вы планируете дать этому делу ход?
— Да.
— И в заключение хотелось бы спросить вот еще о чем. Где-то с месяц назад появились сообщения, что у вас не за горами свадьба с неким иностранцем. Это правда или нет?
— Сейчас я пока промолчу. Но есть такое дело, могу запросто (выйти замуж за этого иностранца)!
Ранее своим мнением о сложившейся ситуации с Федеральным агентством новостей поделилась супруга Александра Малинина Эмма, которая заявила, что «разрушителей», каковыми она считает Ольгу Зарубину и Киру Евдокимову, в свою семью не пустит.