Сирия, 27 февраля. Беспилотник Израиля убил гражданского в Эль-Кунейтре. В Идлибе погибли три турецких солдата. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: по неподтвержденным данным, нанесли удар по конвою подкрепления и боеприпасов, который сопровождали турецкие военнослужащие на юге Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: в районе Серакиба в Идлибе ведут бои с боевиками «оппозиции».

Армия Турции и союзные силы: потеряли трех военнослужащих на юге Идлиба.

«Сирийская национальная армия» (СНА): перезаняли окрестности поселка в Идлибе после столкновения с правительственными силами.

«Демократические силы Сирии» (SDF): рейд с вербовками провели в городе Дейр-эз-Зор.

Провинция Дейр-эз-Зор

Курдские боевики провели рейды в городе Дейр-эз-Зор, в районах Джура и Аль-Касра. Как сообщает новостное агентство Halab Today, «Демократических силы Сирии» (SDF) арестовали нескольких мирных жителей, которые уклонялись от обязательной службы в рядах «Отрядов народной самообороны» (YPG). За последние сутки это уже второй рейд SDF на востоке Сирии, ранее боевики рекрутировали в Ракке более 30 человек, забрав их после досмотра документов.

Провинция Идлиб

Поступают неподтвержденные сведения о столкновениях сирийской армии в районе высот аз-Завия. Как цитирует неназванный источник портал Jisr TV, сирийские военнослужащие якобы предприняли три попытки вылазки в зоны дислокации турецкой армии у деревни Балиюн.

В окрестностях города Серакиб по-прежнему отмечаются столкновения между подразделениями правительственной армии и поддерживаемыми Турцией боевиками сирийской оппозиции – «Сирийской национальной армией» (СНА) и «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир», как передал портал SANA. По данным Alk Habour, боевики сумели вернуться на прежние позиции в деревне Кафр-Бетих.

Трое турецких военнослужащих погибли в результате авиаудара ВВС Сирии в районе населенного пункта Бехун на юге сирийской провинции Идлиб. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Тут же он заверил, что ситуация в Сирии «развивается в пользу Турции». Также, по данным Telegram-канала Directorate 4, ВВС Сирии нанесли удар по турецкому конвою с грузом боеприпасов. Известно, что Анкара занимается поставками оружия вооруженным группировками действующим в Идлибе.

Провинция Хасака

В лагере беженцев «Аль-Хол» пострадал несовершеннолетний. Как сообщает новостное агентство Alk Habour, ребенок получил ожоги при пожаре, который начался в пятом секторе лагеря. Так как лагерь палаточный, огонь быстро распространился по сектору. Другой информации о состоянии ребенка источник не приводит. Неделю назад другой несовершеннолетний скончался из-за отравления угарным газом при пожаре в том же части лагеря. Курдские боевики в ведении которых находится «Аль-Хол», подозревается что за этим поджогом стоят жены и вдовы террористов «Исламского государства»1, которые содержатся здесь же вместе с другими беженцами.

Провинция Эль-Кунейтра

Сообщается, что в поселке Хадер, на юге провинции Кунейтра, мирный житель погиб в результате удара по его автомобилю, который нанес беспилотник «Армии обороны Израиля» (ЦАХАЛ). Ка сообщает государственное новостное агентство SANA, пресс-служба ЦАХАЛа пока со своей стороны никак не комментирует произошедшее. За последний месяц это уже четвертая атака Израиля на позиции «Катаиб Хезболла» и «Хашд Шааби» в Сирии. 23 февраля израильские ВВС также нанесли удары по целям в районе Дамаска. Тель-Авив подтвердил, что в Сирии были атакованы объекты «Палестинского исламского джихада», в результате чего скончались два бойца.

1 Организация запрещена на территории РФ.