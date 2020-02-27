В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии коронавируса

Берлин, 27 февраля. Список продуктов и вещей, которые необходимы при распространении эпидемии коронавируса и карантина в этой связи, составили в Германии.

Список составили специалисты федерального ведомства защиты гражданского населения и помощи при катастрофах.

На случай десятидневного карантина рекомендовано иметь дома: 20 литров питьевой воды, 0,4 килограмма жиров и растительного масла, 3,5 килограмма крупы, хлеба, картофеля, макарон и риса (всего), 1,5 килограмма мяса, рыбы, яиц или яичного порошка, 2,5 килограмма консервированных овощей и орехов, четыре килограммов сухофруктов и консервированных фруктов, 2,6 килограмма молока и молочных продуктов. Необходимо также иметь в приемлемом количестве сахар, мед, бульонные кубики, сухое печенье, шоколад и муку. Рекомендации даны с расчетом на одного человека.

По мнению немецкого ведомства, этот объем продуктов обеспечивает потребность человека в 2200 калорий в день, отметил телеканал «360».

Более того, немцам рекомендуют обзавестись медикаментами, свечами, газовой горелкой, батарейками, фонарем и средством для дезинформации.

Первые случаи заражения новым типом коронавируса были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Кроме Китая, инфицированные есть в нескольких странах мира. По последним данным, число заразившихся превысило 82 тысячи. Вирус унес жизни почти трех тысяч человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), первые образцы вакцины против коронавируса будут готовы через полтора года, указал Infox.ru.