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В Госдуме призвали маркировать БАДы по примеру лекарств

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В Госдуме призвали маркировать БАДы по примеру лекарств

Депутат Госдумы Александр Петров призвал наладить контроль за продажей биологически активных добавок. Для этого, по его мнению, стране нужна отдельная законодательная инициатива.

«Я уже пишу закон о маркировке БАДов. Это моя работа. До конца 2020 года он будет принят. Мы промаркируем все БАДы, нельзя их без маркировки выпускать», — заявил он в интервью Федеральному агентству новостей.

Летом прошлого года Роспотребнадзор предложил Минпромторгу РФ включить БАДы, спортивное питание и питьевую воду в перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке. Документ, утвержденный в апреле 2018 года с целью снизить оборот контрафакта, содержит 11 групп товаров. В январе-сентябре 2019-го специалисты ведомства изъяли с прилавков 173 кг некачественных БАДов. Из них 118 кг содержали недостоверную информацию о составе и были изготовлены с нарушением технических регламентов. Смотрите видеорепортаж специального корреспондента ФАН Анастасии Алексеевой.

«Я хочу, прежде всего, чтобы мы подвергли БАДы маркировке как лекарства, — сказал член комитета Госдумы РФ по охране здоровья. — Чтобы человек, который его купил, хотя бы смартфоном проверил, где, когда, кем он произведен, является ли официальным БАДом. Потому что огромное количество — просто фальшивые! Их привозят из-за рубежа, люди пытаются ими лечиться, потому что их убеждают, что это лечит. Не лечат БАДы!»

Согласно ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» БАД — это пищевой продукт. В Роспотребнадзоре, в ведении которого находятся биодобавки, подчеркивают: лечебно-профилактическими свойствами они не обладают. Между тем производители дезинформируют покупателей, чтобы сбыть товар.

В Госдуме призвали маркировать БАДы по примеру лекарств

Так, FDA с 2007 года выявило 965 биодобавок с незаявленными при регистрации веществами — фармакологическими субстанциями. И это только в США. Каковы объемы фальсификата в мире и в России, остается догадываться. Статистику по пострадавшим тоже никто не ведет. Нередко в БАДы добавляют скрытые ингредиенты, чтобы сымитировать эффект от приема. Потребителю такие примеси могут стоить жизни.

«Он начинает принимать биодобавку, у него появляется головокружение, тошнота, скачет давление, перебои в работе сердца, сердцебиение, экстрасистолы. Резко начинает меняться психическое состояние: либо депрессия, либо слишком весело становится. Обильное мочеиспускание, избыточное потоотделение… то есть огромный перечень того, чего не должно быть при приеме биодобавок», — рассказывает член Ассоциации медицинских журналистов и Ассоциации коммуникаторов в сфере образования и науки Алексей Водовозов.

В Госдуме призвали маркировать БАДы по примеру лекарств

Пять лет назад пытливые американцы собрали информацию из приемных отделений больниц и обнаружили, что 23 тысячи человек в год страдают от побочных эффектов биодобавок, хотя в пище их быть не должно. У пациентов случались перебои в работе сердца, судороги, головокружение, обмороки. В том же году токсикологи изучили 26 популярных биодобавок в Австралии. «Чистыми» оказались только две. В остальных в лучшем случае находили парацетамол и ДНК животных, в худшем — стрихнин.

В России получить сведения о зарегистрированной биодобавке можно, заглянув в реестр Роспотребнадзора. Проверить состав БАДа можно в аккредитованной при ведомстве лаборатории. Так, с 2010 года по запросам фармкомпаний в препаратах «Сеалекс», «Аликапс», «Тонгкат али платинум» несколько раз находили ингибиторы Тадалафил и Силденафил. Как следует из инструкций одноименных препаратов, применять их, особенно лицам старше 65 лет, можно только после тщательного кардиологического и урологического обследования. Копии документов с результатами исследований есть в распоряжении ФАН.

В Госдуме призвали маркировать БАДы по примеру лекарств

«Принимая биологически активную добавку к пище без учета противопоказаний и лекарственных взаимодействий, пациенты неизбежно сталкиваются с передозировкой и серьезными негативными последствиями. В случае осложнений диагностика их причин практически невозможна, — констатирует в отзыве на результаты исследований главный уролог Минздрава России Дмитрий Пушкарь. — В составе БАДа ингибиторы фосфодиэстеразы пятого типа находятся вместе с другими активными веществами животного и растительного происхождения. Их взаимодействие между собой, безопасность при одновременном приеме никто не изучал».

Первый комплексный мониторинг качества биодобавок провели в России в том же 2015 году. Союз профессиональных фармацевтических организаций, Объединение производителей БАДов и Аптечная гильдия закупили 29 препаратов для мужской потенции. В 25 из них обнаружили те же незаконные примеси. То есть 90% отобранных препаратов для повышения потенции оказались подделкой. Между тем эти продукты по-прежнему продаются, а содержимое капсул — целиком лежит на совести производителей.  

В Госдуме призвали маркировать БАДы по примеру лекарств

«В России семь государственных центров контролируют качество 18-20 % лекарств. В них выявляется сотая доля процента фальсификата, а БАДы не контролирует никто. Выписывается сертификат соответствия Роспотребнадзора, и все, — заявил Александр Петров. — Более того, никто не контролирует цену БАДов. Себестоимость 20 рублей, а продают за десятки тысяч пенсионерам. Это уголовный кодекс! За это надо усилить уголовную ответственность».

Парламентарий убежден, что бесконтрольное употребления БАДов вредит как здоровою граждан, так и экономике государства, которое вынуждено лечить их от последствий. Маркировка позволит сократить фальсификат в разы. Практикующий юрист в сфере медицинского права Светлана Саяпина отметила, что мера позволит повысить контроль за качеством биодобавок до уровня лекарств.

В Госдуме призвали маркировать БАДы по примеру лекарств

«Это позволит снизить появление БАДов, которые регистрируются с одним составом, а потом вдруг в них появляется некая фармацевтическая субстанция», — сказала она.

Юрист отметила: важно, чтобы к производителям БАДов применялась такая же ответственность за незаконную продажу, как к производителям лекарств.

«На данный момент под запретом только оборот фальсифицированных БАДов. То есть административная ответственность от одного до пяти миллионов рублей и уголовная, если проданы препараты в крупном размере на сумму свыше 100 тысяч рублей, наступят только, если в них выявят фармацевтическую субстанцию. А ответственность за оборот лекарственных средств наступает, когда они незарегистрированные, недоброкачественные, фальсифицированные, контрафактные. Этих прилагательных не хватает к БАДам», — считает Светлана Саяпина.

В Госдуме призвали маркировать БАДы по примеру лекарств

На руку мошенникам, наживающимся на доверчивых потребителях, играет и сетевой маркетинг, который развернули блогеры. Зарабатывая на рекламе сомнительных снадобий, горе-просветители вводят в заблуждение тысячи россиян. Одна из самых известных, Instagram-врач Наталья Зубарева, которая в прошлом году получила анти-премию «Почетный академик Врунической академии лженаук».

«Бизнес-схема такая: вы делаете инстаграмный канал, раскручиваете его за счет рекламы, красивых фотографий, а потом начинаете предлагать медицинские советы и даете ссылку на место, где человек может купить биологически активные добавки, которые не имеют доказанной эффективности. По промокоду человек получает скидку, а тот, кто его туда отправил —вознаграждение от компании-продавца, — объясняет член комиссии Российской академии наук по борьбе с лженаукой Александр Панчин. — Вывод: не надо слушать самоназванных экспертов в Инстаграме. Они дают людям рекомендации без какого-либо медицинского обследования, не установив причину заболевания».

В Госдуме призвали маркировать БАДы по примеру лекарств

Алексей Водовозов посоветовал россиянам перестать имитировать здоровый образ жизни и обращаться к настоящим диетологам в проверенных клиниках.

«Чаще всего встречается три категории биодобавок. Для похудения, куда добавляют мочегонные, слабительные, чтобы они срабатывали, спортивные — в них добавляют стероиды, и так называемые мужские биодобавки, в которые примешивают репотентры. Если вы решили похудеть, ничего не делая, так не получится! Ни одно лекарство или биодобавка не нормального питания, физической активности и сна. Все это работает гораздо эффективнее», — рекомендовал медицинский журналист.

Добавим, что в Госдуме ко второму чтению готовятся два законопроекта, регулирующих продажу БАДов. Первый ужесточает наказание для интернет-продавцов фальсифицированных лекарств и биодобавок, второй дополняет статью 2381 УК РФ квалифицирующим признаком использования информационных систем, включая Интернет.

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