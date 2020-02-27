Москва, 27 февраля. Телеведущий Дмитрий Дибров сообщил, что вернулся домой из больницы после экстренной госпитализации и перенесенного микроинсульта.

«Да, конечно, вернулся (домой. — Прим. ФАН). Все в порядке», — сказал он РИА Новости.

Ведущий поделился, что медики посоветовали ему «сделать выводы» из произошедшего и дали важные рекомендации, о которых можно узнать в выпуске программы Елены Малышевой «Жить здорово» с его участием.

Он также уточнил, что намерен твердо следовать советам врачей, которые «весьма бережно» отнеслись к его здоровью.

Дибров попал в Боткинскую больницу 17 февраля, когда ему внезапно стало плохо в кинотеатре «Октябрь», напоминает портал «Утро.ру». Ему сделали МРТ и кардиограмму.

Сначала врачи подозревали у ведущего эпилепсию, но позднее диагностировали микроинсульт. Сам Дибров по поводу перенесенного состояния отшутился, заявив, что причиной недомогания стала старость. Он отметил, что «в 60 лет подобное может случиться с каждым».

Как передает телеканал «360», ведущий собирался отправиться домой уже на следующий день после госпитализации, однако медики и супруга Полина настояли на том, чтобы он остался под наблюдением профессионалов дольше — на 7–10 дней.

Во время пребывания в больнице ведущего навестила Елена Малышева. Позднее в своем Instagram она рассказала, что коллега поклялся завязать с курением, которое, вероятно, и спровоцировало микроинсульт. Ведущая заверила, что Дибров находится в хорошем состоянии — он играл на банджо и пел песни прямо в палате.