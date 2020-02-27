Вице-президент Ирана Эбтекар заразилась коронавирусом

Тегеран, 27 февраля. Анализы вице-президента Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар на коронавирус показали положительный результат, об этом сообщило агентство IRNA.

По данным агентства, вице-президент сдала анализы на коронавирус в среду. В четверг утром стало известно, что тест показал положительный результат.

Эбтекар стала самым высокопоставленным официальным лицом Ирана, у которого диагностирован коронавирус нового типа COVID-19. Она приняла решение остаться на домашнем карантине, пишет «Газета.ру».

Ранее коронавирус COVID-19 выявили у главы комитета по вопросам национальной безопасности парламента ИРИ Моджтаба Зоннура. Кроме того, заболевание диагностировали у депутата иранского парламента Махмуда Садеки и заместителя министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Ираджа Харирчи.

В конце прошлого года Пекин уведомил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Очаг заболевания зафиксировали в китайском городе Ухань провинции Хубэй. Согласно последним данным, жертвами стали более 2,7 тысячи человек.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова объявила об ограничении выдачи виз для граждан Ирана. В то же время российские власти не вводят запрет на деловые поездки и поездки гуманитарного характера.