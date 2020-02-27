Путин наградил орденами Антонова, Муравьеву и Юдину

Москва, 27 февраля. Президент РФ Владимир Путин распорядился наградить орденом «За заслуги перед Отечеством III степени» известную советскую актрису Ирину Муравьеву. Соответствующий документ в четверг был опубликован на официальном портале правовой информации.

«За выдающиеся заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность», — говорится в тексте указа.

Аналогичной награды также были удостоены певец Юрий Антонов и артистка московского Малого театра Лилия Юдина, пишет «Газета.ру».

Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени получил худрук московского цыганского театра «Ромэн» Николай Сличенко, а орден «За заслуги перед Отечеством» I степени — президент Московского государственного университета геодезии и картографии Виктор Савиных. Кроме того, заведующий кафедрой Московского политехнического университета Владимир Систер был награжден «Орденом почета».

Напомним, что Муравьева выступает в Малом театре Москвы. До этого она успела поработать в Центральном детском театре и театре Моссовета. Российскому телезрителю она известна по фильмам «Чисто английское убийство», «Охота на лис» и «Карнавал», но наибольшую популярность ей принес фильм «Москва слезам не верит», в котором она исполнила роль Людмилы Свиридовой.