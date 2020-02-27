Владимир Путин посетил парк развлечений «Остров мечты». События дня. ФАН-ТВ

Коронавирус закрывает границы

Россия закрывает авиасообщение с Тегераном и временно приостанавливает полеты в Южную Корею. Запрет не распространяется на некоторые авиакомпании. Также прекращается курсирование поезда, который направляется из Москвы в Ниццу. Это необходимые меры, чтобы не допустить распространения коронавируса в нашей стране. Дело в том, что ситуация в этих государствах сейчас неспокойная. С каждым часом там растет число заразившихся. Например, в Италии их более 500. Погибли 14 человек. Российским турфирмам рекомендовали остановить продажу путевок в эти страны. Некоторые компании уже последовали совету. Если же билеты заграницу куплены, то россияне могут потребовать полного возврата денег. А тем, кто сейчас находятся за рубежом рекомендуют не покидать гостиницы. Только в Италии сейчас около 20 тысяч российских туристов.

«Информации об инфицированных в Италии гражданах России на данный момент не поступало. В наиболее затронутых болезнью областях — это Ломбардия и Венето властями введен карантинный режим, охвачено порядка 50 тысяч человек. Он включает временный запрет на въезд и выезд, одновременно во всех областях севера страны действует вплоть до 15 марта, отменены занятия в учебных учреждениях, массовые мероприятия также отменяются, закрыты для посещения туристические объекты музеи, театры, кинотеатры, выставки, даже прекращена коммерческая деятельность», — отметила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Обстановка напряженная и в других странах. Заражения выявили в 44 государствах. А в Китае, жертвами коронавируса стали 2744 человека. Роспотребнадзор напоминает: перед тем, как выбирать тур, внимательно ознакомьтесь с ситуацией в той или иной стране.