Владимир Путин посетил парк развлечений «Остров мечты». События дня. ФАН-ТВ

Коронавирус закрывает границы
Россия закрывает авиасообщение с Тегераном и временно приостанавливает полеты в Южную Корею. Запрет не распространяется на некоторые авиакомпании. Также прекращается курсирование поезда, который направляется из Москвы в Ниццу. Это необходимые меры, чтобы не допустить распространения коронавируса в нашей стране. Дело в том, что ситуация в этих государствах сейчас неспокойная. С каждым часом там растет число заразившихся. Например, в Италии их более 500. Погибли 14 человек. Российским турфирмам рекомендовали остановить продажу путевок в эти страны. Некоторые компании уже последовали совету. Если же билеты заграницу куплены, то россияне могут потребовать полного возврата денег. А тем, кто сейчас находятся за рубежом рекомендуют не покидать гостиницы. Только в Италии сейчас около 20 тысяч российских туристов.
«Информации об инфицированных в Италии гражданах России на данный момент не поступало. В наиболее затронутых болезнью областях — это Ломбардия и Венето властями введен карантинный режим, охвачено порядка 50 тысяч человек. Он включает временный запрет на въезд и выезд, одновременно во всех областях севера страны действует вплоть до 15 марта, отменены занятия в учебных учреждениях, массовые мероприятия также отменяются, закрыты для посещения туристические объекты музеи, театры, кинотеатры, выставки, даже прекращена коммерческая деятельность», — отметила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Обстановка напряженная и в других странах. Заражения выявили в 44 государствах. А в Китае, жертвами коронавируса стали 2744 человека. Роспотребнадзор напоминает: перед тем, как выбирать тур, внимательно ознакомьтесь с ситуацией в той или иной стране.
Обвинение Захарченко
Экс-полковнику Дмитрию Захарченко предъявили новое обвинение в особо крупном взяточничестве. Общая сумма почти 1,5 млрд рублей. Об этом сообщил адвокат бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД России. По версии следствия, взятку Захарченко получил от группы бизнесменов с 2007 по 2016 год. Сейчас экс-полковник отбывает наказание за аналогичное преступление в мордовской колонии. Ранее в ходе обысков у коррупционера нашли около 8,5 млрд рублей и приговорили к 12,5 годам тюрьмы. Вдобавок виновный должен выплатить штраф в 117 млн рублей. Чтобы ознакомиться с материалами нового дела, а это около 55 томов, Захарченко этапируют в Москву. Свою вину он не признает.
«Остров мечты»
У России появился новый остров — «Остров мечты». Это первый и крупнейший в стране тематический парк развлечений. Он открылся в Москве. Попав туда, можно познакомиться сразу с несколькими городами мира. Например, прогуляться по улочкам Беверли-Хиллз, Рима, Лондона или Барселоны. Сделать фото в кадиллаке короля рок-н-ролла Элвиса Пресли, послушать оперу, отправиться в страну динозавров вместе с Маугли. Ну, и, конечно же, прокатиться на аттракционах. Здесь их около 30. «Остров мечты» еще готовится к открытию, но сегодня в виде исключения он принял первых почетных гостей. Парк посетили президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. А также строгие критики — это дети, которые оказались в трудной жизненной ситуации, воспитанники детских домов и подопечные благотворительного Фонда Константина Хабенского. Судя по их улыбкам, работу взрослых они оценили на 5+. Для остальных посетителей парк начнет работать 29 февраля. До конца года здесь планируется открыть концертный зал и кинотеатр. А также на «Острове мечты» появится набережная и детская яхтенная школа.