«Юнармия» по просьбе ФАН участвует в приглашении ветерана Кужильного на парад Победы

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» откликнулось на обращение Федерального агентства новостей, в котором мы рассказали историю 95-летнего ветерана Алексея Кужильного. Вслед за ФАН штаб «Юнармии» также направил свои письма в министерство обороны РФ и администрацию президента.

Напомним, Федеральное агентство новостей ведет спецпроект «Дед Победы», посвященный мечте 95-летнего боевого ветерана Алексея Кужильного, участника первого Парада Победы 1945 года, вновь оказаться на Красной площади 9 мая 2020 года.

Алексей Николаевич участвовал в Великой Отечественной войне с сентября 1941 года и вплоть до самого конца. Прошел все сражения военным сапером-минером, был дважды ранен, контужен. На Параде Победы ему выпала честь в рядах особого батальона бросить к подножию Мавзолея фашистские знамена. За все эти 75 лет участника парада ни разу не пригласили на торжества в Москву.

Мы узнали о его скромной мечте и попросили общественные организации и ведомства присоединиться к нашему проекту и помочь в ее исполнении. Пять лет назад друзья семьи ветерана уже пробовали обратиться в российские ведомства, но ничего не добились. Прошение остановилось на уровне Минобороны и загранучреждений МИД. В этом году они пробуют обратиться еще раз и просят помощи со стороны СМИ.

Федеральное агентство новостей направило обращение в приемную администрации президента, в Минобороны РФ, в Государственную думу, в организации «Волонтеры Победы», ДОСААФ России, «Офицеры России», Общероссийскую общественную организацию ветеранов ВС РФ, Общественную организацию «Боевое Братство», Российскую Ассоциацию Героев, Ассоциацию объединений офицеров запаса Вооруженных сил (МЕГАПИР) и«Юнармию».

В среду, 26 февраля, сенатор Ольга Ковитиди, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, озвучила нашу просьбу на заседании Совета Федерации. Идею поддержала спикер Совфеда Валентина Матвиенко и поручила главе комитета по обороне и безопасности Виктору Бондареву организовать этот подарок ветерану.

Редакция Федерального агентства новостей уверена, что дополнительные обращения от таких организаций, как «Юнармия», дадут дополнительный вес нашей просьбе и приблизят Алексея Николаевича Кужильного к его мечте. Добавим также, что на наши письма откликнулись в «Офицерах России» и «Волонтерах Победы» – эти организации сейчас ведут работу по своим каналам.

Подробнее о герое нашего спецпроекта читайте в рубрике ФАН «Дед Победы».