Горбачев рассказал о двух перенесенных операциях

Москва, 27 февраля. Первый президент СССР Михаил Горбачев заявил, что недавно перенес две операции. Политик признался, что пока что чувствует себя «неважно».

«Мне две операции сделали», — сказал 88-летний Горбачев.

На уточняющий вопрос, какие именно операции он перенес, бывший лидер Советского союза заявил в беседе с Kp.ru, что «эту информацию я не дам». При этом пообещал, что рассказать, когда поправиться.

Ранее в прессе появлялись сообщениях о серьезных проблемах со здоровьем у Горбачева. Журналист Алексей Венедиктов в конце лета заявил, что состояние здоровья у политика «очень плохое». По его словам, бывший глава СССР плохо ходит, но «с головой все в порядке». При этом последние два года — «очень плохо», добавил Венедиктов, ссылаясь на возраст политика.

Венедиктов сообщил, что Горбачев последние полгода провел в больнице, но старается быть в курсе последних событий— политик следит за новостями с помощью смартфона и планшета.

Однако пресс-службы Горбачева, комментируя слова Венедиктова, заверила, что с политиком все хорошо, он работает над разными проектами.

В середине декабря прошлого года первый президент Советского Союза был госпитализирован в одну из московских больниц. В беседе с Федеральным агентством новостей политик заявил, что «подхватил воспаление легких».