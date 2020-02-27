Пугачева рассказала, каким способом расслабляется

Москва, 27 февраля. Примадонна российской эстрады Алла Пугачева рассказала, что баня и массаж, по ее мнению, — лучший способ расслабиться.

Народная артистка СССР в свои 70 лет вовсе не бездельничает: на ней огромный дом, двойняшки Лиза и Гарри и работа. Артистка при этом не забывает находить время и для себя.

«Сейчас для меня отдых, стыдно признаться, — пойти в баньку, поплавать в бассейне, а потом полежать на диване, пока дети спят», — поделилась звезда.

По словам певицы, в баню она ходит не просто так, а с самодельным скрабом — мед с солью, на ее взгляд, работает лучше всего.

«Очень помогает, кожу не щиплет, — отметила Пугачева. — А вот веник я не люблю».

Примадонна добавила, что дополняет процедуры массажем, причем не обычным, а таким, чтобы прочувствовать «каждой клеточкой тела».

«Иногда я приглашаю массажиста, остеопата. Я люблю — то мышцу вставить, то еще что-то… А не такой массаж типа: погладьте меня», — заключила артистка.

Отметим, что своей любовью к банным процедурам славится и экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова. Недавно она опубликовала снимок, на котором позирует в турецкой бане без одежды. Балерина рассказала, что сауну она не нагревает, а просто создает в ней особенную атмосферу, зажигая свечи.

Любительницей бани оказалась и известная телеведущая Лариса Гузеева. Однажды она предстала перед подписчиками на фото без макияжа и укладки в халате и с полотенцем на голове.