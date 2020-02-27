Главные новости 27 февраля

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий четверга, 27 февраля.

Россия способна эффективно ответить на американские санкции, введя ограничения по отношению к ряду крупных компаний США. Китайские аналитики предложили РФ эффективный ответ на санкции США.

Владимир Соловьев выгнал бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко из студии за попытку оправдать преступления фашистов. Соловьев выгнал из студии украинского эксперта за попытку оправдать преступления УПА1.

Александр Панайотов победил в национальном отборе на вокальный конкурс «Евровидение». Стало известно, кто представит Россию на Евровидении.

Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и ранил ножом 11-летнюю после ссоры с женой, сообщили в СК РФ по Липецкой области. Житель Липецка порезал ножом детей и жену-судью, один ребенок погиб.

Трамвай завалился на бок и придавил пять автомобилей на улице Ново-Садовой в Самаре, сообщил источник ФАН. Трамвай в Самаре завалился на бок и придавил пять автомобилей.

Бомбардировщик Су-34 Воздушно-космических сил РФ и МиГ-23 ВВС Сирии отразили атаку боевиков. Су-34 ВКС РФ и МиГ-23 ВВС Сирии отразили ракеты боевиков при помощи тепловых ловушек.

В Идлибе убиты два полевых командира «Фронта освобождения». Конвой ВС США прибыл в Хасаку Сирия новости 27 февраля 07.00: в Идлибе убиты два полевых командира «Фронта освобождения», конвой ВС США прибыл в Хасаку.

Сирийская армия продвигается к долине Аль-Габ на севере Хамы. В Идлибе отражена контратака боевиков у Серакиба. Сирия новости 27 февраля 12.30: сирийская армия продвигается к долине Аль-Габ, в Идлибе отражена атака боевиков .

Атаки боевиков на Серакиб были успешно отражены правительственными войсками САР. Военный источник опроверг сообщения о возвращении Серакиба под контроль боевиков.

Главнокомандующий ВМС Украины заявил, что за последние шесть лет Россия нарастила боевой потенциал Черноморского флота. Командующий ВМС Украины пожаловался на усиление Черноморского флота РФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.