Подозреваемую в ввозе наркотического вещества россиянку освободили из-под стражи в Турции

Анкара, 27 февраля. Власти Турции освободили из-под стражи гражданку РФ, которая ранее была задержана по подозрению в ввозе в страну запрещенного наркотического вещества. Об этом сообщили в генеральном консульстве РФ в Стамбуле.

В дипмиссии сообщили, что россиянка Наталья Крылова была задержана в четверг, 27 февраля, в аэропорту Стамбула по подозрению в ввозе в страну запрещенного наркотического вещества в марте 2018 года.

«По итогам состоявшегося в тот же день судебного разбирательства [Крылова] была освобождена из-под стражи», ― говорится в сообщении.

Ранее супруг задержанной россиянки сообщил о случившемся в генконсульство, представители дипмиссии незамедлительно обратились за пояснениями в местные компетентные органы.