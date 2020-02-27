Донбасс сегодня: ДНР и ЛНР под огнем тяжелых минометов, солдаты ВСУ взорвались в окопе

Донбасс, 27 февраля. ДНР и ЛНР под огнем тяжелых минометов и БМП. Армия Киева тренируется уничтожать беспилотники ОБСЕ. Комбриг ВСУ откупил солдат-дебоширов от полиции. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За минувшие сутки подразделения украинской армии в зоне силовой операции нарушили режим прекращения огня 15 раз. В районе линии разграничения с ЛНР огонь открывался один раз по поселку Донецкий. На Донецком направлении в зону обстрелов вошли населенные пункты Гольмовский, Зайцево, Спартак, Донецк и другие. Армия Киева била из 120-мм и 82-мм минометов, боевых машин пехоты, бронетранспортеров и гранатометов.

Пока в Минске заседала трехсторонняя контактная группа, 28-я механизированная бригада ВСУ обстреляла из боевой машины пехоты Еленовку, что недалеко от Донецка. В данном населенному пункте находится контрольный пункт выезда и въезда на неподконтрольную ДНР территорию. Сейчас поселок обесточен.

Украинская армия понесла небоевые потери

Пресс-служба Народной милиции ЛНР сообщила, что в Крымском Луганской области отмечен очередной факт неуставных отношений между сослуживцами одного из подразделений ВСУ. После совместного распития спиртных напитков один солдат выстрелил в другого. Раненый младший сержант 93-й бригады ВСУ лечится в части, а происшествие представлено командованию ООС как боевое ранение.

Теплая и влажная погода способствует обвалу неукрепленных стен фортификационных сооружений на передовой. В связи с этим в 128-й бригаде ВСУ осуществляют инженерные работы по возведению новых блиндажей с помощью окопных зарядов. Как рассказали в оборонном ведомстве ДНР, при проведении работ двое военнослужащих бригады получили ранения из-за взрыва такого заряда. Травмы ефрейтора и рядового представлены вышестоящему руководству как полученные в ходе обстрела.

Украинские правоохранители задержали пьяных военнослужащих

В районе жилого сектора поселка Талаковка на Мариупольском направлении полиция остановила гражданский автомобиль. В машине были три солдата из 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ, которые находились под градусом. Осуществить проверку документов у полицейских не получилось, так как пьяные солдаты оказали мощное сопротивление. Задержанных сумели доставить в райотдел. Урегулировать ситуацию приехал командир части Василий Зубанич, который за материальное вознаграждение полицейским утаил происшествие от штаба ООС. Факт озвучили в Народной милиции ДНР.

ВСУ установили зенитные комплексы в населенных пунктах

Разведка оборонного ведомства ДНР зафиксировала расположение трех зенитных ракетных комплексов и четырех единиц тяжелой артиллерии в поселке Пищевик Донецкой области, расположенном неподалеку от линии разграничения. Стало известно, что в зоне ООС по приказу командующего оперативно-тактической группировкой «Восток» проводятся регулярные тренировочные мероприятия со стрельбой по воздушным целям из зенитных комплексов. Подразделения ВСУ учатся стрелять по беспилотникам ОБСЕ.

В Луганской области «освободители» из ВСУ разместили зенитный ракетный комплекс «Оса» в непосредственной близости к жилому сектору поселка Врубовка. Об этом стало известно от спикера Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко. Комплекс размещен представителями 72-й механизированной бригады ВСУ.