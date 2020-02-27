Московская модель с 11 размером груди покорила британские СМИ

Москва, 27 февраля. Московская фотомодель Анастасию Бертье стала звездой западных СМИ благодаря чрезвычайно пышным формам. Девушка с грудью редкого 11-го размера уже попала на страницы британских таблоидов Mirror и The Sun.

Сама Анастасия утверждает, что не делала никаких операций, а феноменально большой грудью ее наградила природа. Еще в 15 лет у нее был бюст 4-го размера, что заставляло тогда еще школьницу чувствовать себя неловко, однако со временем она поняла, что своего тела не стоит стыдиться.

По словам модели, необъятная грудь при довольно тонкой талии доставляет ей некоторые неудобства. Всю одежду ей приходится перешивать, поскольку такое телосложение при производстве вещей не учитывается. Кроме того, у девушки часто болит спина, если сидеть или стоять в одном положении. А вот спортом большая грудь заниматься не мешает.

«У меня болит спина, если я стою или сижу в одном и том же положении слишком долго, но грудь совсем не мешает заниматься спортом, если надеть подходящий бюстгальтер. И да, я могу спать на животе», — рассказала москвичка изданию The Mirror.

Бертье имеет несколько аккаунтов в Instagram, куда она регулярно выкладывает довольно пикантные фото, что позволило ей набрать 500 тыс. фолловеров. При этом подписчики в большинстве своем благожелательны. Анастасия отметила, что очень их любит и всегда с интересном читает комментарии. Особенно ей интересны комментарии от прекрасной половины человечества.