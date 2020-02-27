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В институте Кривого Рога объяснили, где получил высшее образование Зеленский

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В институте Кривого Рога объяснили, где получил высшее образование Зеленский

Харьков, 27 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский окончил Криворожский экономический институт, который был филиалом Киевского национального экономического университета (КНЭУ). Об этом заявил замдиректора по научно-педагогической и воспитательной работе вуза Кривого Рога, кандидат наук по госуправлению, доцент Валентин Орлов.

Напомним, ранее на сайте Зеленского нашли неточности в его биографии: информация о месте получения высшего образования главы Украины на его официальном портале была указана не совсем верно.

«Да, конечно, президент Владимир Зеленский учился в нашем вузе, но на тот момент он был филиалом Киевского национального экономического университета. Я сейчас вам не скажу, как назывался вуз, когда здесь учился президент, но он был филиалом Киева, и фактически все, кто учился в нашем вузе, были студентами киевского университета», — пояснил он.

По словам Орлова, еще в 90-е годы институт Кривого Рога вошел в состав киевского нархоза. Сначала он назывался просто КНЕУ, а затем стал КНЕУ им. Вадима Гетьмана.

«Все, кто учился в Кривом Роге, получали дипломы Киевского экономического университета. Поэтому так написано на сайте президента. А учился Владимир Зеленский здесь, в нашем вузе. Криворожский филиал работал по планам киевского университета, выдавал соответствующие дипломы. К нам приезжали преподаватели из Киева, принимали вступительные экзамены», — сказал Орлов.

Он предположил, что неточности об образовании, обнаруженные на сайте президента Украины, обусловлены тем, что биографический раздел заполнялся по фактическим документам.

«У него в дипломе написано: «Окончил Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана». Все логично», — заметил собеседник агентства. 

Комментируя странную ситуацию со специальностью «правоведение», по которой, согласно информации на сайте, Зеленский начал обучаться до того, как в вузе появилась соответствующая кафедра, Орлов предположил, что специальность могла числиться в учебной программе раньше и относиться к другой кафедре.

Он сказал, что для уточнения этого вопроса ему необходимо поднять архивные данные.

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Источник: Новостное агентство «Харьков»
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