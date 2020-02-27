Неизвестные забросали камнями и дымовыми шашками здание горсовета на Украине

Киев, 27 февраля. Неизвестные в масках ворвались в здание горсовета в Жмеринке в Винницкой области Украины. Злоумышленники забросали помещение камнями и дымовыми шашками. Об этом сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции.

«Около 11.00 (12.00 по московскому времени) в городе Жмеринка более 20 неизвестных в масках ворвались в помещение горсовета и пытались помешать проведению очередной сессии», ― говорится в сообщении.

Полицейские не пустили нападавших в зал, тогда злоумышленники забросали здание камнями и дымовыми шашками, повредили входную дверь, мебель и выбили окна.

В полиции сообщили, что в результате нападения травмы получили восемь правоохранителей, им была оказана медицинская помощь. Полиция задержала 11 нападавших.

Накануне в Николаеве украинские радикалы напали на депутата и разбили ему об голову яйцо. Инцидент произошел в здании горсовета, когда депутат направлялся на заседание комиссии по вопросам экономической и инвестиционной политики.