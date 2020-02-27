ПНС Ливии в Турции будет представлять террорист по прозвищу «Сундук»

Триполи, 27 февраля. Новым сотрудником «МИД» так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в Турции стал один из лидеров террористической группировки «Ан-Наваси» Мухаммад Абу Драа, в криминальных кругах известный под прозвищем «Сундук».

Примечательно, что накануне глава «МВД» ПНС Фатхи Башага подписал указ об аресте Абу Драа. Тем не менее, решение Башаги было проигнорировано министром иностранных дел ПНС Мухаммадом Сиялой — он распорядился включить боевика в состав дипломатической миссии.

Экс-командир боевиков Мухаммад Абу Драа, как предполагается, будет работать в консульстве ПНС в Стамбуле.

Отметим, что лидер ПНС Файез Саррадж не стесняется пользоваться услугами наемников и террористов, при этом часть из них он назначил на руководящие посты в ключевых структурах своего режима (включая органы безопасности). Некоторые боевики из этого списка внесены в санкционные списки ООН за свои преступления.