Захарова прокомментировала миссию Африканского союза в Ливии

Москва, 27 февраля. Министерство иностранных дел РФ поприветствовало готовность Африканского союза отправить военных для слежения за соблюдением перемирия в Ливии, которого ранее добилась Россия.

Официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова положительно отнеслась к готовности Африканского союза направить миссию военных наблюдателей в Ливию. Об этом она заявила на прошедшем брифинге. Солдаты альянса могут присоединиться к контролированию режима прекращения огня, начавшегося в Триполи по инициативе России.

Напомним, что перемирие в Ливии наступило в полночь 12 января, после того, как российские власти предложили ввести режим прекращения огня. Эту инициативу поддержала Турция. Первыми присоединились к мирному урегулированию в стране силы Ливийской национальной армии (ЛНА). В течение дня боевики нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) еще вели обстрел по ливийским солдатам, однако к ночи бандформирования прекратили обстрелы.

Спустя несколько дней фельдмаршал ЛНА Халифа Хафтар и премьер-министр ПНС Файез Саррадж прибыли в Москву, чтобы обсудить шаги к миру на захваченных боевиками территориях Ливии.

Впоследствии по соглашению канцлера Германии Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина состоялась берлинская конференция. Однако, несмотря на предложенные стороной ООН и европейскими лидерами действия по выходу страны из кризиса, из-за отсутствия конкретики и размытости формулировок добиться положительных результатов не удалось.

Отметим, что турецкие боевики и поддерживающие так называемое ПНС Ливии бандформирования продолжают провоцировать силы ЛНА с целью сорвать режим прекращения огня. При этом военные продолжают поддерживать перемирие, лишь отвечая точечными ударами на провокации террористов.

В это время Турция продолжает поддерживать нелегитимное Правительство национального согласия, снабжая боевиков вооружением и военной техникой. Помимо этого, они пересылают сирийских боевиков и своих солдат для поддержки триполитанских «властей». Таким образом Анкара нарушает действующее эмбарго на поставку военных грузов в Ливию.

Чтобы не допустить дальнейшую военизированную помощь ПНС, Евросоюз начинает специальную миссию по контролю Средиземного моря. Для этого они будут контролировать акваторию, чтобы не пропускать поступающую из Турции военную поддержку для террористов.