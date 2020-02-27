Семенович призналась, что наконец созрела для брака и детей

Москва, 27 февраля. Известная артистка Анна Семенович призналась, что очень влюблена и наконец чувствует себя готовой для брака и детей.

Бывшая солистка группы «Блестящие» 1 марта отметит 40-летие. По ее мнению, всему свое время — и для холостяцкого статуса, и для семьи. Семенович вспомнила, что в 20 лет, когда многие девушки уже становились мамами, она проводила все свободное время на катке. Уже потом она стала «предаваться радостям жизни».

Телеведущая призналась, что абсолютно счастлива со своим любимым мужчиной, имя которого раскрывать пока не собирается. По ее словам, он бизнесмен и вовсе не публичный человек, но с чувством юмора и очень заботливый. Например, на День всех влюбленных он преподнес звезде «целую клумбу тюльпанов», которые заняли половину комнаты.

Семенович рассказала, что иногда проявляет характер, ругается, а ее возлюбленный попросту переводит ситуацию в шутку.

«Если все у нас сложится, мы планируем в ближайшее время создать семью. Хочется уже начать новую жизнь для себя и родить деток. Я наконец для этого созрела», — добавила она.

Недавно в Сети появились неудачные фото Семенович, на которых у звезды отчетливо просматриваются изъяны в виде тройного подбородка и заметного живота. Девушку возмутил поступок журналистов, выставивших плохие снимки напоказ. Шоумен Стас Барецкий призвал актрису не стесняться своего тела и не оправдываться перед подписчиками за «неудачные ракурсы».