Киев, 27 февраля. Участники Евромайдана первыми открыли огонь по полицейским спецподразделения «Беркут» в 2014 году. Об этом свидетельствуют материалы экспертизы, обнародованные в рамках расследования дела о расстреле людей на Майдане.

В них говорится, что первыми жертвами госпереворота стали именно силовики. Три беркутовца погибли в промежутке между 8.10 и 8.20 утра, в то время как евромайдановцы начали нести потери с 9.00. Таким образом именно протестующие в 2014 году первыми пролили кровь, напав на стражей правопорядка, пишет «Ридус».

Эти документы полностью опровергают официальную версию Киева, который все последние годы утверждал, что трагедию спровоцировал «Беркут». Украинские власти сформировали вокруг бунтовщиков своеобразный культ, назвав погибших евромайдановцев «Небесной сотней».

В честь них был учрежден памятный День Героев Небесной Сотни, который отмечается 20 февраля, а также Орден героев Небесной сотни. При этом Киев умалчивает о полицейских, погибших от рук путчистов.

Госпереворот 2014 года, который на Украине называют «Революцией достоинства», спровоцировал мощнейший экономический кризис, гражданскую войну, разрыв всех связей с Россией и всплеск национализма, а сама страна фактически попала под внешнее управление западных стран.

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что участники Майдана верили в улучшение уровня жизни после свержения президента Виктора Януковича, однако на деле вышло наоборот. Коммунальные тарифы и пенсии лишь снижаются, а радикализация и раскол в обществе растет.