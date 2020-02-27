Увлеченные перепалкой охранник с посетителем магазина сшибли пенсионерку. ФАН-ТВ

В распоряжении Федерального агентства новостей оказалось видео, которое снял очевидец в одном из магазинов Москвы. На нем видно, как охранник пытается задержать посетителя. Очевидно, он заподозрил мужчину в воровстве. Завязалась перепалка. В результате увлеченные борьбой толкнули пенсионерку. Женщина упала, а сверху на нее завалилась и тележка. В этот момент сообразительный «вор» попытался отвлечь внимание охранника на пенсионерку, на видео слышно, как он предлагает помочь ей. Но как только работник магазина ослабил хватку, мужчина попытался сбежать. Однако безуспешно.