В распоряжении Федерального агентства новостей оказалось видео, которое снял очевидец в одном из магазинов Москвы. На нем видно, как охранник пытается задержать посетителя. Очевидно, он заподозрил мужчину в воровстве. Завязалась перепалка. В результате увлеченные борьбой толкнули пенсионерку. Женщина упала, а сверху на нее завалилась и тележка. В этот момент сообразительный «вор» попытался отвлечь внимание охранника на пенсионерку, на видео слышно, как он предлагает помочь ей. Но как только работник магазина ослабил хватку, мужчина попытался сбежать. Однако безуспешно.
Увлеченные перепалкой охранник с посетителем магазина сшибли пенсионерку. ФАН-ТВ
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